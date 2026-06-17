Бизнесмена Илью Трабера задержали в Санкт-Петербурге

Силовики в среду, 17 июня, задержали в Санкт-Петербурге предпринимателя Илью Трабера. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Центрального аппарата ФСБ России.

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В рамках уголовного дела, находящегося в производстве Следственного комитета России, у бизнесмена прошли обыски. Допрашивать его будут в Москве, передает издание «Фонтанка».

10 июня силовики также задержали гендиректора компании по вывозу мусора «Экологистика» Рустама Кочесокова. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов более чем на 500 миллионов рублей.

Кроме того, в Москве раскрыли схему по занижению налогов бизнесменами. Ее назвали «бумажным» НДС. Предприниматели не доплатили государству свыше 1,2 триллиона рублей. Как она работала — в материале «Вечерней Москвы».