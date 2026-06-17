В Калужской области отец убил сына топором

Житель Малоярославецкого района Калужской области убил спящего сына топором.

Причиной убийства стал конфликт, подозреваемый задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В ходе расследования установлено, что 16 июня 2026 года в ночное время подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием спящего сына, причинил ему топором телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, конфликт между 75-летним отцом и его 49-летним сыном был затяжным, мужчины часто ссорились. Накануне убийства сын высказался в оскорбительной форме в адрес отца. После убийства мужчина сам пришел в полицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), он заключен под стражу.