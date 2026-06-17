Миллионер и родственник короля Карла III толкнул женщину под колеса автобуса

В Лондоне полиция арестовала преступника, толкнувшего женщину под колеса автобуса. Об этом сообщает Daily Mail.

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В мае 2017 года мир облетело видео, на котором бегун во время утренней пробежки на мосту через Темзу с силой толкает незнакомку прямо под двухэтажный автобус. Водитель чудом успел среагировать и резко вывернул руль. Колеса автобуса прошли в считанных миллиметрах от головы женщины. Нападавший даже не обернулся и продолжил бег, а через 15 минут пробежал обратно мимо пострадавшей, находившейся в состоянии шока, проигнорировав ее крики.

За десять лет детективы перебрали 50 подозреваемых и только сейчас, благодаря новой информации, вышли на предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 44-летний миллионер, бывший офицер британской армии и директор частного банка, имеющий родственные связи с королем Карлом III и другими европейскими королевскими династиями.

Подозреваемого задержали по подозрению в покушении на причинение тяжких телесных повреждений, но позже отпустили под залог.

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Ранее житель американского штата Флорида прославился в интернете из-за подозрительного сходства с финансистом Джеффри Эпштейном. Неизвестный заметил и снял двойника Эпштейна, когда тот ехал по шоссе в кабриолете. «Эпштейн жив! Эпштейн жив!» — кричит автор видео за кадром.