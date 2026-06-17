Самолет жестко приземлился и сгорел на трассе в Техасе

Легкомоторный самолет Cessna Citation совершил жесткую посадку на трассе в Техасе (США) и загорелся. Спасатели и очевидцы разбили окно, пытаясь спасти выживших.

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По предварительным данным, на борту находилось шесть человек - один погиб, остальные пострадали. Полиция закрыла движение в обе стороны на участке шоссе.

На кадрах очевидцев видно, как представители власти и прохожие помогают нескольким людям выбраться из горящего воздушного судна через дверь. В это время спасатели пытались разбить усиленное стекло кабины.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США начали расследование причин крушения.

Ранее 15 июня в Калифорнии на аэродроме Эдвардс сразу после взлета разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 ВВС США.