Мужчина расстрелял жену и тещу в российском регионе

В Алтайском крае мужчина открыл стрельбу по жене и тёще, одна женщина погибла, вторая госпитализирована. Об этом сообщили в региональных СК и МВД.

По данным следствия, 60-летний житель Целинного района находился в гостях у матери супруги вместе с женой. Во время застолья между родственниками произошла ссора на бытовой почве.

После ссоры мужчина ушёл домой, взял незарегистрированное двуствольное ружьё, вернулся обратно и начал стрелять в женщин.

67-летняя теща погибла на месте до приезда скорой помощи. 44-летнюю супругу подозреваемого доставили в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

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В МВД уточнили, что оружие не принадлежало мужчине. По его словам, ружьё он якобы нашёл за пределами села.

Мужчина задержан, суд отправил его под стражу.