Силовики задержали жителя Серебряных Прудов, хранившего марихуану в холодильнике

Полицейские задержали 36-летнего жителя подмосковных Серебряных Прудов — у него дома нашли марихуану, которую он хранил в холодильнике.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Серебрянопрудский» задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики провели обыск дома у подозреваемого. В холодильнике нашли 29 пакетов с марихуаной. Мужчина признался, что вырастил каннабис для дальнейшего употребления и продажи. Наркотики отправили на экспертизу. Она показала, что в одном из пакетов было порядка 400 граммов марихуаны. В отношении жителя Серебряных Прудов завели уголовное дело и отправили его в СИЗО.

Ранее полицейским попался мужчина, который выращивал коноплю в подмосковном поселке Вербилки. У него дома нашли 12 кустов каннабиса. Кроме того, силовики обнаружили два пакета с марихуаной. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.