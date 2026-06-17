В отношении экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело

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Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о получении взятки. Об этом в среду, 17 июня, сообщает «Ъ-Южный Урал» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что он получил 34 миллиона рублей через посредников от действовавшего тогда владельца АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко. Взамен Дубровский оказывал покровительство при проведении аукционов на ремонт дорог в области.

Также они оба проходят по уголовному делу о растрате, передает издание.

Бывшего замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в виде машины и одежды премиальных брендов. Он согласился «закрыть глаза» на некачественную установку полушпал в столичном метро. «Вечерняя Москва» собрала детали этого дела.

Сергиево-Посадский суд арестовал главврача психиатрической больницы Алексея Новицкого по делу о взятках от пациентов. Он якобы брал деньги за прием пациентов при работе в бюджетной клинике. Подробности дела — в материале «ВМ».