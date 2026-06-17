Россиянин спрятал изнасилованную женщину в подполе своего дома

В Тамбовской области осудят мужчину за расправу над женщиной и ее изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 162 («Разбой»), 105 («Убийство двух лиц») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 2 декабря 2025 года в подпольном помещении дома по улице Пролетарской в рамках поисковых мероприятий было обнаружено женское тело. Найденная числилась без вести пропавшей. В кратчайшие сроки была установлена причастность к совершению преступления хозяина дома, где ее обнаружили.

Следствие установило, что ночью 29 ноября 2025 года обвиняемый в ходе конфликта избил находившуюся у него в гостях знакомую, изнасиловал, после чего пытался лишить ее возможности дышать, а затем нанес несколько ударов молотком по голове. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перенес ее в подпольное помещение, выкопал яму около дома, но не завершил начатое, так как испугался быть замеченным и скрылся с места преступления.

При проверке генетического профиля обвиняемого было установлено совпадение с генотипом, обнаруженным на вещах и предметах, изъятых следователями и криминалистами регионального управления по уголовному делу о разбойном нападении и расправе над женщиной в лесопарке в 2018 году.

Как установило следствие, утром 8 января 2018 года обвиняемый в лесопарке «Дружба» встретил незнакомую женщину и решил ограбить ее. Фигурант много раз ударил пострадавшую ножом, после чего сорвал с плеча сумку и скрылся с места происшествия. Ранения, полученные ею, оказались несовместимы с жизнью.

Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений подтверждается совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе проведенными генетическими экспертизами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с мужчиной и изнасиловал его девушку.