ФНС заблокировала счета компаний обвиняемого в мошенничестве Пашаева-младшего

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам трех организаций, связанных с сыном бывшего адвоката Эльмана Пашаева Эльвином.

ФНС заморозила счета трех компаний Эльвина Пашаева, передает РИА «Новости».

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, связанном с исчезновением владельца квартиры в Москве, сделку по продаже которой он сопровождал как юрист.

Счета двух компаний и общественной организации были заблокированы из-за отсутствия налоговых деклараций и долгов. Отрицательное сальдо этих структур превышает 55,6 тыс. рублей. Кроме того, организация «Защита предпринимательства и противодействие коррупции» имеет задолженность по страховым взносам на сумму 800 рублей и исполнительский сбор в 10 тыс. рублей.

В 2024 году на компанию «Эльман групп» подал в суд клиент, потребовавший взыскать долг, проценты и штраф. Суд выдал исполнительный лист на взыскание госпошлины, однако в июле 2025 года производство было прекращено из-за невозможности найти должника или его активы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал Эльвина Пашаева по делу об исчезновении владельца столичной квартиры. Защитник молодого человека опроверг причастность своего клиента к убийству.