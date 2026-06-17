ФСБ задержала в трех регионах РФ пособников спецслужб Киева, готовивших теракты

Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников спецслужб Украины, готовивших теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов", - сообщили в ЦОС.

Противоправная деятельность была своевременно выявлена сотрудниками ФСБ. У террористов изъяты самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.

В телефонах задержанных найдена переписка с украинскими кураторами с инструкциями по проведению планируемых террористических акций, отметили в ЦОС. Следственными подразделениями региональных УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 275 УК РФ (госизмена).

ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия в совершении преступлений, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.