Полицейские Подмосковья задержали мужчину, который хранил марихуану в холодильнике

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Серебрянопрудский» задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств. На основании оперативной информации о причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков полицейские провели осмотр его квартиры в микрорайоне Юбилейный. В морозильной камере холодильника обнаружены 8 пакетов и 21 zip-пакет с веществом растительного происхождения. Кроме того, изъяты электронные весы и упаковочный материал. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одного из пакетов является наркотическим средством марихуаной. Его масса составила около 400 граммов. Задержанный сообщил, что ранее вырастил коноплю, высушил и измельчил её с целью дальнейшего употребления и продажи на территории Подмосковья. В отношении подозреваемого следователем следственного отделения ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Зарайским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оставшаяся часть вещества из других пакетов будет исследована в рамках предварительного расследования.