Главного финансиста МЧС России отправили под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Надежды Голиковой, руководителя финансово-экономического департамента МЧС России. Об этом сообщают «Ведомости».

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По данным двух источников, знакомых с ходом расследования, дело связано с предполагаемым мошенничеством при оформлении субсидий на покупку жилья.

Голиковой вменяется мошенничество в особо крупном размере, связанное с жилищными субсидиями, предназначенными для обеспечения нуждающихся сотрудников ведомства, сообщил источник издания. По его словам, следствие выясняет размер предполагаемого ущерба и устанавливает всех возможных участников дела. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

В МЧС изданию сообщили, что Голикова уже освобождена от должности руководителя финансово-экономического департамента.

Ранее объявленному в розыск экс-замглавы Минприроды Денису Буцаеву заочно предъявили обвинение. Буцаеву предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие требует заочного ареста для него. В России бывшему чиновнику грозит до 10 лет колонии и штраф в размере до одного миллиона рублей.