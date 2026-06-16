Управление ФНС России по Кировской области требует признать банкротом участницу уличных гонок Мару Багдасарян. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.
"Судья Лифинцев В. Н., рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления УФНС России по Кировской области о признании несостоятельным (банкротом) Багдасарян Мары Эльмаровны (03.11.1993 г.р., место рождения: Украина, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.), определил принять к производству заявление УФНС России по Кировской области о признании банкротом Багдасарян М. Э., возбудить производство по делу", - сказано в решении Арбитражного суда Москвы.
Заседание по вопросу признания гонщицы банкротом назначено на 13 июля. Причина требований налоговой инспекции не раскрываются.
Багдасарян стала широко известна из-за злостного уклонения от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД, а также использования поддельного больничного. Она неоднократно отбывала административный арест за нарушения ПДД. Всего в разное время в отношении Багдасарян в суд поступило более 70 административных материалов. Также она проходила свидетелем по одному из уголовных дел, связанных с ДТП.