Управление ФНС России по Кировской области требует признать банкротом участницу уличных гонок Мару Багдасарян. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Заседание по вопросу признания гонщицы банкротом назначено на 13 июля. Причина требований налоговой инспекции не раскрываются.

Багдасарян стала широко известна из-за злостного уклонения от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД, а также использования поддельного больничного. Она неоднократно отбывала административный арест за нарушения ПДД. Всего в разное время в отношении Багдасарян в суд поступило более 70 административных материалов. Также она проходила свидетелем по одному из уголовных дел, связанных с ДТП.