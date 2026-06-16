В Польше подожгли украинский ресторан

Двое подожгли украинский ресторан в варшавском районе Воля. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

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Отмечается, что уничтожена часть оборудования.

Правонарушетелей зафиксировала камера видеонаблюдения.

«На записях видно, как двое молодых людей в капюшонах разбивают стекло входной двери ресторана и попадают внутрь. Там они разливают легковоспламеняющуюся жидкость, которую затем поджигают», - сказано в сообщении.

На камере также видно, как во время побега один из поджигателей стоял у дверей, откуда валил дым, и фотографировал пожар.

Прокуратура рассматривает множество версий мотивов поджигателей, включая конкуренцию и диверсию по заказу иностранных служб.

Ранее в ДР Конго местные жители в знак протеста подожгли центр лечения лихорадки Эбола. Как сообщили местные власти, правонарушителям отказались выдать тело погибшего от Эболы друга. Молодые люди не знали правил захоронения зараженных.