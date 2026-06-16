В Турции назвали причину внезапной смерти 35-летней звезды сериалов

Известная турецкая актриса Эдже Иртем, звезда сериала «Клюквенный щербет», незадолго до смерти употребляла алкоголь и принимала сильнодействующие антидепрессанты. Об этом пишет турецкий портал Haberler.

По данным издания, 14 июня актриса отметила день рождения в одном из заведений недалеко от дома, после чего вернулась домой вместе с матерью.

«Я уложила дочь спать после того, как она приняла антидепрессант. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Ночью я слышала, как она вставала в туалет и снова легла. Утром позвала ее завтракать, но ответа не последовало. Когда я вошла в комнату, увидела, что у нее изо рта вытекла жидкость», — рассказала следователям ее мать Нурие Иртем.

Адвокат актрисы Угур Гёккойун заявила, что трагедия могла произойти из-за сердечного приступа. Она отметила, что ведется расследование обстоятельств смерти, точная причина будет установлена после публикации результатов вскрытия.

Эдже Иртем родилась в 1991 году в турецком городе Сивас. Она получила актерское образование в Измире, а в 2014-м окончила музыкальный факультет Яшарского университета.

Иртем стала известна благодаря ролям в популярных турецких сериалах. Среди ее проектов — «Клюквенный щербет», «Семья», «Запретный плод», «Мистер Ошибка» и другие.

Церемония прощания с Эдже Иртем пройдет 17 июня в Кушадасы. Похоронят актрису в Измире.