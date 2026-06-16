Полицейские расстреляли машину с годовалым ребенком внутри

В американском штате Техас произошла трагедия, потрясшая всю страну. Годовалый мальчик погиб в результате стрельбы, которую полицейские открыли по автомобилю. Как сообщает The New York Post, инцидент случился после того, как сотрудники правоохранительных органов получили вызов о предполагаемой краже подгузников из магазина. В какой-то момент стражи порядка открыли огонь по машине, в которой находились две женщины и ребёнок. Подробностями делится Регнум.

© Московский Комсомолец

По данным издания, малыш сидел на руках у своей матери на переднем пассажирском сиденье, когда прозвучали выстрелы. В результате стрельбы ранения получили ребенок и одна из женщин. Пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу, однако врачам не удалось спасти годовалого мальчика. Он скончался от полученных травм. Вторая пострадавшая была госпитализирована, её состояние не уточняется.

Полицейские заявили, что открыли огонь после того, как автомобиль попытался протаранить их. Однако родственники пострадавших категорически отрицают как сам факт кражи подгузников, так и любую агрессию в адрес правоохранителей. По их словам, водитель не пытался ни сбежать, ни напасть, а полиция применила оружие без достаточных оснований.

В настоящее время расследование инцидента передано в независимые органы, которые должны установить точную картину произошедшего. Местные жители и правозащитные организации уже выразили возмущение действиями полицейских, требуя тщательного разбирательства и привлечения виновных к ответственности. В полицейском управлении заявили, что сотрудники, применившие оружие, временно отстранены от работы до завершения проверки.

Этот случай вновь привлёк внимание к проблеме чрезмерного применения силы американскими полицейскими. Подобные инциденты регулярно происходят в США: например, 8 мая в Браунсвилле (Теннесси) неизвестный застрелил школьницу перед выпускным вечером, а 21 апреля в парке Уинстон-Салема (Северная Каролина) двое подростков были убиты и пятеро ранены в ходе перестрелки. Однако гибель годовалого младенца в ходе полицейской операции вызвала особенно острую реакцию общественности по всей стране.