Мужчина похитил отвергшую его женщину

В США молодой мужчина похитил женщину, которая отвергла его ухаживания. Об этом сообщает People.

По версии следствия, жертва познакомилась с 22-летним Анджело Либерто через общих друзей в сентябре 2025 года в городе Милуоки, штат Висконсин. Они сходили на несколько свиданий, после чего женщина отказалась от продолжения отношений. Либерто не смирился с ее отказом и продолжал ей писать. 29 мая 2026 года женщина согласилась по-дружески встретиться с ним в баре после работы. Либерто убедил ее сесть на заднее сиденье своего авто, сказав, что приготовил подарок.

Добившись своего, он отъехал на безлюдную парковку, достал пистолет, а затем нож. Он обвинил женщину в том, что она встречается с другими, назвал лгуньей, несколько раз оскорбил, а затем приказал надеть наручники, которые лежали в машине. Жертва сумела позвонить в 911. Оператор слышал, как он заявил, что отвезет ее в дом у озера, где планирует изнасиловать. На вопрос, что будет потом, он ответил: «Не знаю. Поэтому люди и губят людей — боятся, что их поймают». И добавил: «Мы в точке невозврата».

Женщину спасла полиция. В автомобиле Либерто нашли рулон скотча, кобуру для пистолета, наручники, ножовку, таблетки для эрекции, брезент, средства для связывания, перчатки, упаковку женского белья, смазку, презервативы, канистру с горючей жидкостью, перекись водорода, лопату и монтировку.

В камере временного содержания подозреваемый хвастался сокамернику, что «хотел бы еще сильнее навредить жертве» и полностью признался в преступлении. Несмотря на это, адвокат настаивает на его невиновности.

Либерто предъявлены обвинения в похищении человека, незаконном лишении свободы и попытке сексуального насилия. Максимальное наказание по самому тяжкому пункту — 40 лет тюрьмы.

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