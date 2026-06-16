Кассационный военный суд оставил в силе приговор экс-командующему Попову

Кассационный военный суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб на приговор экс-командующему 58-й армией ВС России Ивану Попову. Об этом пишет Интерфакс.

«Суд определил: кассационные жалобы (...) защитников оставить без удовлетворения», — заявил судья Александр Лебедев.

Ранее сообщалось, что осуждённого и лишённого звания экс-генерала Ивана Попова этапировали из следственного изолятора Тамбова в колонию общего режима в Подмосковье.

Экс-адвокат Попова Сергей Буйновский рассказал о его позиции относительно службы на СВО.