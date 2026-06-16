Банду малолетних садистов осудят за издевательства над россиянином

В подмосковном Лыткарине осудят юных садистов, которые издевались над одиноким россиянином. Ролик с жестокими играми подростков выложили в сеть, им поделились на ntv.ru.

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Школьники пробрались в квартиру к 51-летнему мужчине по имени Дмитрий и несколько часов пытали его. Они избивали его и унижали, а после забрали все деньги и ценные вещи, что были в квартире.

Ролик с пытками злоумышленники сами выложили в открытый доступ. Он и стал основным доказательством для возбуждения уголовного дела. Кроме того, выяснилось, что Дмитрий не был единственной жертвой юных преступников. Также было установлено, что двое из участвовавших в пытках молодых людей являлись лидерами целой банды садистов, которая издевается над бездомными, пьющими людьми и детьми из неблагополучных семей.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы. Пострадавшему оказалось девять лет.