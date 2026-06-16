Продажа младенца за 50 тысяч рупий: в Индии задержаны все участники

В индийском округе Тирупаттур полиция задержала женщину и ещё пятерых человек по делу о продаже новорождённого ребёнка. 35-летняя С. Джабина, чей муж Шабир является инвалидом, родила девочку два месяца назад. Столкнувшись с финансовыми трудностями, она поддалась уговорам знакомого Рашида А. и согласилась продать младенца. 20 мая Рашид заплатил женщине 50 тысяч рупий (около 38,2 тысячи рублей) и забрал ребёнка.

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Когда муж Джабины заметил исчезновение дочери и начал расспрашивать супругу, она давала противоречивые ответы. Затем она обратилась к Рашиду с просьбой вернуть ребёнка, но он проигнорировал её. Тогда женщина сама подала заявление в полицию. В ходе расследования правоохранители восстановили цепочку сделки и установили всех участников.

Выяснилось, что Рашид передал младенца своему другу-водителю, который через связи в местной больнице вышел на бездетную пару — 33-летнего Сатиша и 27-летнюю Харини. Они и стали конечными покупателями ребёнка. Таким образом, в схеме участвовали посредники, врачи и покупатели.

По факту торговли детьми возбуждено уголовное дело. Арестованы мать малыша, покупатели, а также иные участники сделки — всего шестеро человек. Расследование продолжается. В Индии торговля детьми является тяжким преступлением, и всем фигурантам грозит длительное тюремное заключение.