В Ялте потушили пожар в доме

Пожар в многоквартирном доме в Ялте, где погибли трое и пострадали еще три человека, ликвидирован. Об этом в "Максе" сообщило главное управление МЧС России по Республике Крым.

"Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 16:25 мск", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС сообщало, что в Ялте загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Пожар был локализован на площади 560 кв. м. В 03:30 мск было ликвидировано открытое горение. Произошло частичное обрушение кровли. По данным прокуратуры республики, после тушения пожара найдены тела трех человек.

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщало, что на месте возгорания работают следователи и криминалисты, в рамках пожарно-технической экспертизы будет установлена причина возгорания. В Минздраве республики ТАСС информировали, что в результате пожара пострадали три человека, им оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждались.