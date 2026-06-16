Курьера мошенников, забравшего у мужчины 1,1 миллиона рублей, осудили в Королеве

Королевский городской суд приговорил к 3,5 года колонии условно мужчину по фамилии Кулешов, который работал курьером на телефонных мошенников. Он забрал у потерпевшего 1,1 миллиона рублей.

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Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Кулешова И.Д. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на четыре года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Получив от потерпевшего деньги, мошенники не остановились. Злоумышленники убедили мужчину снять еще 700 тысяч рублей и перевести на их банковские счета.

По данным следствия, Кулешов также участвовал в обмане женщины. Он должен был забрать у нее 799 тысяч рублей. Женщина вовремя раскусила мошенников и обратилась в полицию. Силовики задержали Кулешова и возбудили уголовное дело.

Ранее в Наро-Фоминске на четыре года осудили курьера аферистов. Он получил от мужчины 1,1 миллиона рублей. Аферисты также заставили потерпевшего продать две машины и взять кредит.