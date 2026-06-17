Житель Москвы распилил Mercedes из-за предстоящего развода с женой

В Москве 53-летний местный житель распилил Mercedes-Benz SL-класса после решения о разводе с женой. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

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Решив развестись, мужчина предложил оставить дорогую иномарку себе и выплатить 25-летней супруге половину стоимости машины.

Однако женщина заявила, что транспортное средство должно достаться ей, так как было подарком от мужа.

После этого горожанин вызвал бригаду рабочих, которые распилили авто пополам.

Ранее сообщалось, что в Москве у злостного нарушителя отобрали автомобиль.