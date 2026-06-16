Житель Ставрополья задушил соседку из-за убийства котенка

Житель Ставропольского края задушил соседку из-за того, что та отравила его котенка. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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По данным следствия, 9 июня житель Новоалександровска обвинил свою соседку в жестоком обращении с домашними животными. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину веревкой. Позже обвиняемый сжег орудие преступления и одежду, в которой находился.

— Следователем СК России обвиняемый задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в заявлении ведомства.

Как пишет Baza, незадолго до случившегося мужчина потерял котенка по кличке Бармалей. Животное забежало на соседний участок и исчезло. Соседка якобы подтвердила, что отравила котенка. Тогда он решил отомстить женщине за питомца и убил ее.

Ранее суд арестовал мужчину, который задушил свою бывшую девушку в столице. Он убил экс-возлюбленную во время ссоры из-за расставания. Ее тело нашли в квартире на следующий день.

Подозреваемый не стал скрываться от следствия и сам обратился в полицию. Он подробно рассказал о случившемся и признал вину. Позднее стало известно, что потерпевшая работала в благотворительном фонде помощи бездомным животным.