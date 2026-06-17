Суд арестовал мужчину, зарезавшего ножом жену в частном доме под Коломной

Суд отправил в СИЗО мужчину по фамилии Коновалов, который зарезал супругу в частном доме в городе Озеры в Коломенском городском округе Подмосковья.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал Коновалову А.С. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 15 августа 2026 года включительно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина, по данным следствия, убил жену 14 июня. Тогда они поссорились на кухне во время распития алкоголя. Подозреваемый взял нож и ударил женщину в грудь. Она скончалась до прибытия скорой помощи. Коновалова задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее мужчина убил жену в Ивантеевке. Сначала он избил женщину, а затем семь раз ударил ее ножом. Злоумышленника задержали. В скором времени он предстанет перед судом.