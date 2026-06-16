Москвичка пострадала при атаке украинских БПЛА на Ярославскую область

В Некоузском округе Ярославской области во вторник при массовой атаке украинских беспилотников пострадала жительница Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Пострадавшая находится в больнице, написал Евраев в своем канале в Max.

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил глава региона.

Глава региона подчеркнул, что на территории области могут оставаться фрагменты сбитых беспилотников, которые представляют интерес для следственных органов. Евраев призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА.

Напомним, на подлете к Ярославлю в ночь на понедельник силы ПВО и РЭБ отразили массовую атаку украинских БПЛА, в результате атаки незначительно пострадала местная жительница.

Транспортное сообщение на выезде из Ярославля в сторону Москвы остановили после новой атаки украинских беспилотников, водителям рекомендовали выбирать объездные маршруты.