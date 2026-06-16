Любовный след обнаружили в расправе подростка над 12-летней россиянкой

Любовный след обнаружили в расправе 12-летнего подростка над одноклассницей в Приморье. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, подозреваемый раньше состоял с девочкой в отношениях.

Как сообщил источник, вечером он позвал потерпевшую на встречу, чтобы поговорить. Затем якобы он запинал ее ногами и совершил насильственные действия.

Ранее сообщалось, что удушивший в Приморском крае 12-летнюю школьницу ее одноклассник не уйдет от ответственности, но и в колонию не попадет.

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