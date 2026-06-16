Российские и белорусские следователи вскрыли в Москве банду серых риелторов

Совместная следственная группа России и Белоруссии пресекла деятельность международной преступной группировки, которая мошенническим путем присваивала квартиры жителей Москвы, сообщил белорусский Следственный комитет.

«Злоумышленники подыскивали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников, после чего оформляли права на их недвижимость по поддельным документам – через фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

По данным следствия, преступное сообщество было организовано в 2021 году в России мужчиной, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. Он координировал работу группы и создал структурные подразделения на территории обоих государств. В преступную схему был вовлечен 62-летний житель Брестской области.

Первой жертвой злоумышленников стала скончавшаяся в 2020 году москвичка. Сотрудница столичного жилищно-эксплуатационного участка передала организатору копии документов женщины. После этого белорусский участник группы изготовил поддельные свидетельства и нашел кандидата на роль фиктивного мужа.

Фигуранты арестованы, один из обвиняемых находится под личным поручительством. В Следственном комитете подчеркнули, что впервые была создана совместная следственно-оперативная группа двух стран, что позволило эффективно координировать расследование транснациональных преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня столичный суд приговорил участницу группировки черных риелторов к 12 годам колонии.