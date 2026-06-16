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Российские и белорусские следователи вскрыли в Москве банду серых риелторов

Деловая газета "Взгляд"

Совместная следственная группа России и Белоруссии пресекла деятельность международной преступной группировки, которая мошенническим путем присваивала квартиры жителей Москвы, сообщил белорусский Следственный комитет.

Российские и белорусские следователи вскрыли в Москве банду серых риелторов
© Global Look Press

«Злоумышленники подыскивали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников, после чего оформляли права на их недвижимость по поддельным документам – через фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

По данным следствия, преступное сообщество было организовано в 2021 году в России мужчиной, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. Он координировал работу группы и создал структурные подразделения на территории обоих государств. В преступную схему был вовлечен 62-летний житель Брестской области.

Первой жертвой злоумышленников стала скончавшаяся в 2020 году москвичка. Сотрудница столичного жилищно-эксплуатационного участка передала организатору копии документов женщины. После этого белорусский участник группы изготовил поддельные свидетельства и нашел кандидата на роль фиктивного мужа.

Фигуранты арестованы, один из обвиняемых находится под личным поручительством. В Следственном комитете подчеркнули, что впервые была создана совместная следственно-оперативная группа двух стран, что позволило эффективно координировать расследование транснациональных преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня столичный суд приговорил участницу группировки черных риелторов к 12 годам колонии.