В Польше раскрыли подробности гибели российского художника Скрепецкого

На теле убитого в польском городе Бяла-Подляска российского художника Семена Скрепецкого обнаружили пять пулевых ранений.

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Об этом во вторник, 16 июня, сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры Люблина Марчин Козак.

— При осмотре тела было обнаружено пять входных и два выходных ранения, расположенных в верхней части грудной клетки и голове, — пишет телеканал tvp.info со ссылкой на слова представителя прокуратуры.

Силовики задержали двух белорусов по подозрению в убийстве. Их поймали около белорусского консульства в Бяла-Подляске. Официально мужчинам еще не предъявили обвинение.

В Польше убит оппозиционный художник Семен Скрепецкий

Об убийстве художника стало известно 15 июня. Его расстреляли на парковке в 40 километрах от польско-белорусской границы. Погибшему мужчине было 44 года.