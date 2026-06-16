В Польше раскрыли подробности гибели российского художника Скрепецкого

Пять пулевых ранений обнаружили на теле убитого в Польше россиянина Скрепецкого
На теле убитого в польском городе Бяла-Подляска российского художника Семена Скрепецкого обнаружили пять пулевых ранений.
Об этом во вторник, 16 июня, сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры Люблина Марчин Козак.
— При осмотре тела было обнаружено пять входных и два выходных ранения, расположенных в верхней части грудной клетки и голове, — пишет телеканал tvp.info со ссылкой на слова представителя прокуратуры.
Силовики задержали двух белорусов по подозрению в убийстве. Их поймали около белорусского консульства в Бяла-Подляске. Официально мужчинам еще не предъявили обвинение.
В Польше убит оппозиционный художник Семен Скрепецкий
Об убийстве художника стало известно 15 июня. Его расстреляли на парковке в 40 километрах от польско-белорусской границы. Погибшему мужчине было 44 года.