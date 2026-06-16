Стало известно, что грозит паре за интимные действия в московском спа-комплексе

Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала резонансный инцидент в столичном спа-комплексе, где молодую пару задержали за интимные действия в бассейне. Эксперт рассказала, какие статьи административного или уголовного кодексов могут быть применены к нарушителям общественного порядка, как на их ответственность повлияет состояние опьянения и стоит ли ожидать исков о компенсации морального вреда от шокированных очевидцев.

Накануне сообщалось, что нетрезвые посетители устроили публичные ласки непосредственно на территории бассейна на Варшавском шоссе. На замечания сотрудников спа-комплекса граждане реагировали агрессивно и категорически отказались покидать территорию, из-за чего администрации пришлось дожидаться официального закрытия заведения и вызывать на место сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место правоохранители задержали обоих нарушителей, однако процесс фиксации правонарушения перерос в потасовку. На кадрах с места событий видно, как полураздетая девушка — на ней были только шорты и верх от купальника — устроила истерику, активно сопротивлялась мужчинам в форме и пыталась ударить одного из них ногой.

Эксперт отметила, что в российском законодательстве нет отдельной статьи, карающей за интимную близость в публичных местах, поэтому действия нарушителей будут квалифицированы как мелкое хулиганство. При этом алкогольное опьянение станет для них отягчающим фактором.

В Уголовном и административном кодексах РФ нет статьи за секс в общественном месте — её не существует. Скорее всего, действия пары квалифицируют по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованиям представителей власти. Своим поведением граждане противопоставили себя обществу, нарушили этические нормы и выразили пренебрежение к общественному порядку. За это им грозит либо штраф до 2 500 рублей, либо административный арест до 15 суток. При этом состояние алкогольного опьянения станет отягчающим обстоятельством, которое суд обязательно учтет при выборе меры ответственности. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Адвокат подчеркнула, что при определенных обстоятельствах дело может перерасти в уголовную плоскость — все зависит от того, насколько далеко зашли посетители и присутствовали ли при этом несовершеннолетние. Кроме того, серьезные последствия могут грозить девушке за потасовку с силовиками.

«Уголовная ответственность могла бы наступить при определенных условиях. Если пара вела себя вызывающе и демонстрировала репродуктивные органы в присутствии детей, их могут привлечь по статье 135 УК РФ за развратные действия. Максимальное наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы, но здесь необходимо доказать умысел на грубое нарушение порядка. Также в зависимости от их действий может встать вопрос о статье 213 УК РФ (хулиганство). Что касается девушки, которая сопротивлялась и пыталась ударить росгвардейца: если сотрудник получил повреждения и даст делу официальный ход, возможна уголовная ответственность по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти. Если же она просто махала ногами, обвинения могут и не выдвинуть, ограничившись для нее 15 сутками ареста».

Говоря о возможности других посетителей спа-комплекса потребовать компенсацию за нанесенный им моральный ущерб, Ярмуш выразила скепсис. По ее мнению, подобные судебные претензии маловероятны и бесперспективны.