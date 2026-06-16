Появились подробности о закидавших коктейлями Молотова синагогу в российском городе

В Калужской области двух подростков отдали под суд за нападение на синагогу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Юношей 15 и 16 лет обвиняют в совершении преступлений по статьям 282.1 («Создание экстремистского сообщества») и 167 УК РФ («Повреждение имущества по мотивам национальной и религиозной ненависти путем поджога»). По данным следствия, 15-летний житель Москвы и 16-летний подросток из Брянской области познакомились в соцсети и сошлись на почве экстремистских взглядов. Они встретились в Москве и спланировали нападение на синагогу. Школьники осмотрели здание, распределили роли, приготовили зажигательную смесь и обеспечили себя средствами конспирации, а также продумали пути отхода.

Ночью 13 августа 2025 года юные экстремисты бросили коктейли Молотова в здание синагоги Обнинска, причинив материальный ущерб на полмиллиона рублей.

Инцидент обошелся без пострадавших. Поджигатели скрылись, но их отыскали сотрудники ФСБ и МВД России.