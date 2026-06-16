Мужчина устроил погром в швейном цехе и попытался покончить с собой

28-летнего дебошира в неадекватном состоянии задержали сотрудники Росгвардии на востоке Москвы.

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Как сообщили «МК» в Главном управлении Росгвардии по Москве, агрессивный гражданин проник в производственное здание бизнес-центра. Он поднялся на верхние этажи и стал громить помещения швейного цеха. Затем визитер попытался выбраться через окно 2-го этажа и нанес себе многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали в психиатрическую больницу.