Шесть человек пострадали в результате ночной атаки украинских БПЛА под Москвой

Шесть человек пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье. Об этом стало известно из поста губернатора Московской области Андрея Воробьева в Telegram-канале.

Он указал, что всего за ночь и утро над Подмосковьем сбили 86 дронов.

Воробьев отметил, что в Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, двое из них были доставлены в больницу. В Электростали на проспекте Ленина обломки беспилотника попали в многоквартирный дом — оказалось повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.

В Котельниках, как утверждает губернатор Московской области, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина. В Воскресенске колото-резаную рану левого бедра получила 13-летняя школьница.

В Раменском округе, в деревне Григорово, загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. А в Солнечногорске, в деревне Дурыкино, осколками были повреждены остекление и сайдинг частного дома, поделился Воробьев.