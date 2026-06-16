Участник поисков пропавших Усольцевых заявил о возможном побеге семьи на вертолете

Бесследно пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла покинуть страну на вертолете и улететь в Монголию.

О возможном побеге заявил участник поисков, экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко в беседе с aif.ru.

«Если покопаться в биографии Усольцева, видно, что человек он непростой. Почему у него не могло быть больших денег? Могли быть. Почему он не мог не захотеть отсюда уехать? Мог. Загранпаспорта дома оставили? А когда есть деньги, проблема разве сделать новые документы?» — сказал Раилко.

По словам альпиниста, прибыв в Монголию, Усольцевы могли разъехаться в разные направления по-отдельности — жена с дочерью, а муж с собакой.

Ранее участники поисков пропавшей семьи нашли в тайге часть палки для скандинавской ходьбы. Однако, согласно показаниям свидетелей, Усольцевы уходили в поход в легкой одежде и с рюкзаками без палок для ходьбы.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Военный эксперт Олег Иванников объяснял исчезновение побегом семьи из страны от российских правоохранителей.