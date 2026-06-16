Убивший одноклассницу российский подросток прокомментировал преступление

В Приморском крае подозреваемый в расправе над 12-летней одноклассницей подросток признал свою вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В настоящее время решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты установят его психического состояния и способности осознавать действительность.

16 июня на чердаке дома в поселке Врангель нашли 12-летнюю девочку без признаков жизни. По подозрению в преступлении задержали одноклассника девочки.