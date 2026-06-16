Блогерша из Казахстана получила тяжелые ожоги из-за взрыва пауэрбанка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Диляры, инцидент произошел после тренировки в финтес-клубе в Павлограде. Девушка уже собиралась уходить, как из ее сумки внезапно повалил густой дым. Блогерша заметила это не сразу, а когда попыталась снять сумку — произошел взрыв.

Пламя охватило Диляру. В результате она получила ожоги рук и головы. Сотрудники клуба бросились на помощь, однако потушить пламя удалось только на улице.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи оценивают полученные ожоги как тяжелые. Они предупреждают, что после них могут остаться шрамы.