В Крыму задержали агента СБУ за передачу данных об образовательных учреждениях

ФСБ задержала в Крыму завербованную СБУ россиянку, передавшую данные о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Республики Крым.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1967 г. р., подозреваемой в работе на украинские спецслужбы", - отметили в ЦОС.

Установлено, что "уроженка Луганской области была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы".

В ФСБ сообщили, что по заданию куратора она "осуществляла сбор и передачу противнику сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе. Ее задержали сотрудники ФСБ в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.