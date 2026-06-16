Подозреваемым в убийстве школьницы в Приморье оказался ее одноклассник

Подозреваемым в убийстве школьницы в поселке Врангель (Приморский край), тело которой обнаружили на чердаке дома, оказался ее одноклассник. Парня задержали.

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Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

— Предварительно, причиной смерти стало удушение. Известно, что девочка ушла гулять днем и домой не вернулась. По подозрению в убийстве задержан ее одноклассник — 12-летний Алексей (имя изменено), — говорится в публикации.

О смерти 12-летней девочки стало известно 16 июня. Ее тело обнаружили на чердаке дома в поселке Врангель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. СК подтвердил, что по подозрению в убийстве задержан подросток.

По данным «112», тело школьницы нашли жильцы дома. Они услышали, как на чердаке постоянно звонит телефон. Женщина поднялась и увидела тело девочки.