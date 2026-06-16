В Красноярском крае мужчина пытался сжечь четверых своих детей в отместку жене

Мужчина в Назаровском округе Красноярского края пытался сжечь четверых своих маленьких детей, разозлившись на жену и совершив поджог дома.

Отцу детей предъявлено обвинение, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Назаровском округе расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство четырех своих малолетних детей путем поджога. Расследуется уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство четырех малолетних лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога). Следователем предъявлено обвинение 42-летнему жителю поселка Новая Сокса Назаровского муниципального округа", - сообщили в СК.

По версии следствия, мужчина вместе с женой был в гостях у родственников в поселке Новая Сокса, где они выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой.

"Недовольный отказом супруги, мужчина ушел домой один. Зная, что в их жилом доме по улице Набережной спят четверо его малолетних детей, обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений, облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома и совершил поджог. Убедившись, что пламя разгорелось, злоумышленник скрылся с места происшествия, не приняв мер к тушению и не сообщив о пожаре в экстренные службы", - пояснили в СК.

Детей спас проходящий мимо сосед. Детям была оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.