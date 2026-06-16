Девочку-подростка нашли мертвой на чердаке дома в российском поселке

Тело 12-летней девочки обнаружжили на чердаке дома в Приморье, по подозрение в убийстве задержали подростка. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в доме в поселке Врангель.

— Следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиями (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, — передает Telegram-канал ведомства.

Подросток убил мужчину и ранил его 13-летнего сына в ночь на 11 июня. Силовики задержали подозреваемого на рынке «Садовод» в Москве. По факту убийства и покушения на убийство возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, подросток подрабатывал в доме у мужчины. Следователи выясняют его мотивы.