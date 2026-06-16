Волонтеры рассказали о поисках пропавших в Карелии детей

В Петрозаводске продолжаются поиски двух пропавших сестёр, которых разыскивают полиция и волонтёры отряда «ЛизаАлерт», сообщили РИА Новости в региональном подразделении поисковиков.

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По данным поискового отряда, к операции подключились более десяти добровольцев.

«На данный момент выехало 10–12 человек. Они опрашивают свидетелей, тех, кто мог видеть девочек вчера, просматривают камеры видеонаблюдения», — сообщили в «ЛизаАлерт».

Волонтеры публикуют ориентировки на детей.

Ранее МВД по Республике Карелия подтвердило, что в городе разыскиваются две сестры 2019 и 2014 годов рождения. Девочки ушли из дома 15 июня около 17:00.

В ведомстве уточнили, что последний раз их видели в тот же день в промежутке между 20:00 и 21:00 на карьере в микрорайоне Ключевая. По предварительной информации, они находились в компании других несовершеннолетних.