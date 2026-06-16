В Ярославской области задержали готовившего по заданию Киева теракт на железной дороге

Сотрудники управления ФСБ России по Ярославской области выявили и задержали 23-летнего мужчину, причастного к подготовке террористического акта.

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Как сообщила официальный представитель ярославского управления ФСБ Ольга Коптева, оперативники установили, что житель Рыбинска действует в интересах спецслужб противника.

По заданию украинских кураторов молодой мужчина подготовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства.

В отношении рыбинца возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение террористического акта". Кировский районный суд Ярославля заключил задержанного под стражу. Расследование продолжается.