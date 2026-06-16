В Ялте три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, позднее огонь локализовали на 560 «квадратах».
«Произошло частичное обрушение кровли. Пострадали два человека», - отметили МЧС.
В свою очередь, прокуратура Крыма заявила, что после тушения пожара были обнаружены тела трех человек. Их личности устанавливаются.
Ранее в Самаре при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека, напоминает 360.ru.