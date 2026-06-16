В Ялте три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

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По данным ведомства, площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, позднее огонь локализовали на 560 «квадратах».

«Произошло частичное обрушение кровли. Пострадали два человека», - отметили МЧС.

В свою очередь, прокуратура Крыма заявила, что после тушения пожара были обнаружены тела трех человек. Их личности устанавливаются.

Ранее в Самаре при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека, напоминает 360.ru.