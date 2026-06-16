Объявлено о локализации пожара на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) оперативно локализовано. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Москве, объявление о локализации пожара на территории предприятия приводит ТАСС.

Спасатели сообщили, что угроза дальнейшего распространения огня отсутствует.

«Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован. В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания», - ГУ МЧС по Москве.

В МЧС уточнили, что ситуация с пожаром является контролируемой.

О том, что объект на территории МНПЗ получил повреждения при атаке ВСУ, стало известно из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина. Он уточнил, что при ударе никто не пострадал.