В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА поврежден автомобиль

Дежурные силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА в Воронежской области, в результате падения обломков поврежден автомобиль, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в "Максе".

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и девятью районами области были обнаружены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе в результате падения обломков сбитого БПЛА незначительно поврежден легковой автомобиль", - написал он.

Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.