Мошенники обманули московского школьника и получили 4,8 миллиона рублей

Жертвой телефонных мошенников стал 17-летний школьник из Москвы, который поверил в необходимость «задекларировать» имущество. Он отдал курьеру аферистов 4,8 миллиона рублей.

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Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— 17-летнему сыну потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся работниками государственных учреждений и силовых структур. Они сообщили ему ложную информацию, получили код из сообщения, после чего стали угрожать привлечением к ответственности и потребовали задекларировать имущество в квартире, — рассказали на сайте ведомства.

Аферисты связались с парнем по видеосвязи и увидели сейф в квартире. Подросток забрал оттуда деньги, после чего встретился с курьером мошенников и передал ему средства. Злоумышленника задержали в Зеленограде. Подозреваемый признался, что конвертировал деньги в криптовалюту и отправил кураторам. В отношении курьера аферистов возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 15-летний московский школьник отдал пособнику мошенников 14 миллионов рублей. Парень дважды встречался с курьером. Подозреваемого задержали, в его отношении завели уголовное дело.