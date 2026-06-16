Победительницу конкурса «Мисс Турция» задержали по делу о наркотиках

Победительницу конкурса «Мисс Турция — 1999» Айше Хатун Онал задержали в Стамбуле по делу о наркотиках. Об этом сообщил портал Need To Know.

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47-летнюю модель задержали утром 11 июня. Ее задержали в рамках масштабной антинаркотической операции турецкой полиции. Модель обвинили в хранении запрещенных веществ для личного употребления.

По данным следствия, доказательства вины Айше Хатун Онал получили благодаря слежке за ней, а также анализу публикаций в ее соцсетях. Модель отпустили после допроса, но запретили ей покидать пределы Турции. Расследование продолжается, уточняется в публикации.

11 июня полицейские задержали в Стамбуле 22 звезд в рамках антинаркотического рейда, среди которых — актриса сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Берен Саат, ее муж, певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан, который в свое время сотрудничал с певцом Тарканом.

В начале апреля турецкий актер Бурак Дениз также был задержан в Стамбуле в рамках антинаркотической операции «Рассвет». Позже стало известно, что результаты теста на наркотики у артиста оказались положительными. После проверки его отпустили под обязательство регулярно отмечаться в полиции.