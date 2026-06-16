Пожар потушили на нефтебазе в Крансодарском крае после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотника, полностью ликвидирован. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Пожар, произошедший из-за падения обломков БПЛА в станице Полтавской Красноармейского района, ликвидировали", — говорится в сообщении.

По данным властей, в тушении возгорания участвовали 63 человека и 21 единица техники, включая силы МЧС России.

Возгорание произошло на территории нефтебазы после атаки БПЛА. Пострадавших и погибших нет.

Также после инцидента временно перекрывался участок дороги между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Движение восстановят после завершения всех проверок и обеспечения безопасности.

Ранее в регионе уже фиксировались возгорания на промышленных объектах, в том числе на морском терминале в Темрюкском районе.

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