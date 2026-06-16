Подозреваемый в поджоге отделений банков в Туле объяснил свой поступок

Подозреваемый в поджоге двух отделений банков молодой человек заявил, что был под воздействием третьих лиц. Об этом сообщило ГУ МВД России по Тульской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний туляк. (...) Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорания были потушены, пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В российском городе загорелись отделения банков

Ранее сообщалось о пожарах в отделениях банков на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе в Туле. Одно из возгораний сопровождалось взрывом.

Позднее появилась информация, что по подозрению в совершении поджогов был задержан студент одного из вузов.