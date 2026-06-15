В парке Владикавказа неизвестный застрелил прохожего

В лесопарковой зоне Владикавказа произошло убийство. Как проинформировало Следственное управление СК России по Северной Осетии, инцидент произошёл вечером 13 июня на территории, прилегающей к улице Кабардинской.

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Неизвестный выстрелил в местного жителя из огнестрельного оружия, после чего скрылся на автомобиле отечественного производства. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось его спасти — мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника и его задержание.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жертвой мог стать 18-летний житель республики, которого якобы застрелили за долг в 3,5 тысячи рублей. Официального подтверждения этих данных пока нет.